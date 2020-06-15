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Ayasofya’nın tasarruf hakkı ’dedir

Ayasofya’nın tasarruf hakkı Türkiye’dedir
Giriş Tarihi: 15.6.2020

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Ayasofya Camisi'nin tasarruf hakkı sadece Türkiye'ye aittir. Başka mihrak ve ülkelere yalnızca halt yemek düşecektir. İnanç zafiyeti yaşadıklarından cami ile müze arasında gelgit yaşayan, hatta Ayasofya'nın cuma günü cami, pazar günü de Kilise olması yönünde kanaat bildiren sakat ve soysuz teklif sahiplerine de maalesef esefle tesadüf edilmiştir" dedi. Bahçeli ayrıca, "Ayasofya Cami hakkında Yunanistan'ın dayatmaları, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu hem inancımıza hakaret hem de milli egemenlik haklarımıza ayıplı bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

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