Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik bir kullanıcı tarafından yapılan paylaşıma tepki gösterdi. Gül, "Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır" ifadesini kullandı.
Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşıma kınama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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