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Haberler Gündem Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha

Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde bir daha

Son dakika haberine göre 'dan yapılan açıklamada, "Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 09.51'de 5.6 büyüklüğünde meydana geldi." denildi. Bingöl'de dün meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralanmıştı.

Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha

15.06.2020, 10:04 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020,10:24

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.51'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.51'te Karlıova'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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