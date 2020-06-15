Haberler Gündem Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha

Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha

Son dakika haberine göre AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 09.51'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi." denildi. Bingöl'de dün meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralanmıştı.

15.06.2020, 10:04 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020,10:24