First Lady’lerin ‘korona virüs’ diplomasisi

Korona virüs salgını nedeniyle ülkelerin maske savaşına girdiği bir dönemde Türkiye, dünyanın dört bir yanındaki 102 ülkeye tıbbi yardımda bulundu. Türkiye'nin tıbbi malzeme gönderdiği ülkelerden biri de Güney Amerika ülkesi Paraguay oldu. Türkiye'nin Paraguay'a gönderdiği tıbbi malzeme için Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın devreye girdiği öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın 2 Aralık 2018'de Paraguay'a gerçekleştirdiği ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in eşi Silvana Abdo ile bir araya gelmişti.



PARAGUAY'A YARDIM ELİ

İKİ First Lady, First Lady'lerin diplomasisi sonucu 50 bin koruyucu tulum, 30 bin N95 maske, 100 bin ameliyat maskesi, 2 bin koruyucu gözlük ve 50 bin galoştan oluşan tıbbi malzeme desteği Türkiye'den Paraguay'a gönderildi.

HASAN AY