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Korona tedavisine milyon dolarlık fatura

Korona tedavisine milyon dolarlık fatura
Giriş Tarihi: 15.6.2020

ABD'nin Seattle kentinde yaşayan ve korona virüsü en uzun sürede yenen 70 yaşındaki Michael Flor, hastane faturasını görünce şok yaşadı. Kendisine gönderilen 181 sayfalık faturanın 1 milyon 122 bin 501 dolar 4 cent tutarında olduğu belirten Flor, "Hayatta kalmaktan dolayı kendimi suçlu hissediyorum. Neden ben diye düşünüyorum" dedi. "Hayatımı kurtarmak milyonlarca dolardı" ifadelerini kullanan yaşlı adamın faturasının büyük bir bölümünün sağlık sigortası tarafından ödeneceği öğrenildi. ABD hükümeti hastanelere ve sigorta şirketleri için 100 milyar dolar bütçe ayırdığını açıklamıştı. Ancak, korona virüs hastalarının tedavi maliyetinin 500 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

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