  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Manisa'da faciadan dönüldü! Otobüs, köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca...

'da faciadan dönüldü! Otobüs, köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca...

Son dakika... 'nın Akhisar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsünün yoldan çıktığı kazada, 2 kişi hafif yaralandı. Yolcular firmaya ait başka bir otobüs ile olay yerinden ayrıldı.

Manisa'da faciadan dönüldü! Otobüs, köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca...

15.06.2020, 09:04 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020,09:05

Manisanın Akhisar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsünün yoldan çıktığı kazada, 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinden Gelenbe-Akhisar arası İlyaslar Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bartın-İzmir arası yolcu taşımacılığı yapan 50 AG 708 plakalı yolcu otobüsünün şoförü Murat Temiz, yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı.

Yoldan çıkan otobüs, ağaçların arasında yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durabildi. 17 yolcunun bulunduğu otobüste 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılara, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansta müdahale edildi.

Yolcular, firmanın tahsis ettiği bir başka otobüsle yoluna devam etti.

DHA

Balıkesir'de feci kaza: 6 kişi hayatını kaybetti

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da faciadan dönüldü! Otobüs, köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA