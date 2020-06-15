Türkiye ile İran arasındaki uçuşlar 1 Ağustos'ta başlayacak

Son dakika haberi...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile İran arasındaki uçuşların 1 Ağustos itibarıyla açılmasının planlandığını söyledi.

Çavuşoğlu, Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması için Rusya'yla görüşmelerin devam edeceğini söyledi.

ZARİF'TEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Zarif ise "Salgında İran halkına verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AA