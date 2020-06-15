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Haberler Gündem Türkiye ile İran arasındaki uçuşlar 1 Ağustos'ta başlayacak

ile arasındaki uçuşlar 1 'ta başlayacak

Son dakika haberi... , ile arasındaki uçuşların 1 itibarıyla açılmasının planlandığını söyledi.

Türkiye ile İran arasındaki uçuşlar 1 Ağustos'ta başlayacak

15.06.2020, 13:40 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020,13:54

Son dakika haberi...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile İran arasındaki uçuşların 1 Ağustos itibarıyla açılmasının planlandığını söyledi.

Çavuşoğlu, Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması için Rusya'yla görüşmelerin devam edeceğini söyledi.

ZARİF'TEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Zarif ise "Salgında İran halkına verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AA

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