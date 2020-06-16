12 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Son dakika haberi...Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "3'ü kalp, 2'si pulmoner hipertansiyon ilacı olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberi...Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "3’ü kalp, 2’si pulmoner hipertansiyon ilacı olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık."
Son dakika haberi...Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "3'ü kalp, 2'si pulmoner hipertansiyon ilacı olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.
Ayrıntılar geliyor...
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