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12 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Son dakika haberi...Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "3’ü kalp, 2’si pulmoner hipertansiyon ilacı olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık."

17.04.2020, 12:30 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020,13:02