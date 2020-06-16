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Haberler Gündem Bakan Soylu, ilk kez atanan valilerle toplantı yaptı

, ilk kez atanan valilerle toplantı yaptı

İçişleri Bakanlığı, 'nun ilk kez atanan valilerle telekonferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakan Soylu, ilk kez atanan valilerle toplantı yaptı

16.06.2020, 19:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 41 ilin valisi değişmiş, 18 ile yeni vali ataması yapılırken, 23 ilin valisi yer değiştirmişti.

İLK KEZ VALİLİK YAPACAK İSİMLERLE TOPLANTI YAPILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk kez atanan valilerle toplantı yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığında, Soylu'nun başkanlığında, ilk kez atanan valilerle gelenekselleşen Valiler Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.



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