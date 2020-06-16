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Başkan Erdoğan ve 'den kritik görüşmesi

Son dakika... Başkan , Başbakanı ile telefonda görüştü. Görüşmede, ve 'daki son durum ele alındı.

Başkan Erdoğan ve Merkel'den kritik Libya görüşmesi

16.06.2020, 17:43 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020,18:00

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. İki lider, Doğu Akdeniz ve Libya meselesini masaya yatırdı. BM destekli barış süreci konusunda mutabık kalındı.

Reuters'in haberine göre; BM destekli barış sürecinde mutabık kalındı.

İki liderin görüşmesine ilişkin notları Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in sözcüsü duyurdu.

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