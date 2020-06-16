Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. İki lider, Doğu Akdeniz ve Libya meselesini masaya yatırdı. BM destekli barış süreci konusunda mutabık kalındı.
Reuters'in haberine göre; BM destekli barış sürecinde mutabık kalındı.
İki liderin görüşmesine ilişkin notları Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in sözcüsü duyurdu.
Başkan Erdoğan ve Merkel'den kritik Libya görüşmesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.