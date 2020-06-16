Bingöl yine sallandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5.6 büyüklüğünde yaşanan artçı deprem Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde önceki yaşanan 5.7 büyüklüğünde depremin ardından dün de saat 09.15'te 5.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Karlıova Kaynarpınar'da 5.6 büyüklüğünde yaşanan deprem, Karlıova'ya sınır olan Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Depreme ev ve iş yerlerinde yakalananlar kısa süreli panik yaşadı. Birçok kişi, deprem sırasında ve ardından sokağa çıkarak, binaları terk etti. Karlıova'ya sınır olan Erzurum'un Çat ilçesinin kaymakamlık binası önünde depreme yakalananlar panik yaşadı. Deprem anında yaşanan sarsıntı nedeniyle sokağa koşanlar telefonla yakınlarını aramaya çalıştı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, hasar tespit çalışması başlattı.





