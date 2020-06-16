Bu fay hattı Ege’yi bile tetikleyebilir

Sözbilir, Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğudaki iki kolunun birlikte deprem üretmeye başladığını ve 40 kilometre uzunluğa varan fayın 6,9 büyüklüğe kadar deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

7 VE ÜZERİ DEPREM

Prof. Sözbilir, "Türkiye'nin en büyük iki fay hattı Kuzey ve Doğu fay hattının kapışması ile karşı karşıyayız. Bu bölgede deprem yaşanmadı; bunlar öncüler, çünkü bu iki büyük dev fay, 7 ve üzerinde deprem yaratır. Türkiye'nin en büyük fay hattı, tüm Türkiye'nin deprem fayını tetikleyebilir. Karlıova, Yedisu ile Elmalı ve Kargapazarı fayları İzmir ve Ege'de deprem faylarını tetikler mi, evet tetikleyebilir" dedi.

FATİH ŞENDİL