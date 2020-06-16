  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Bu fay hattı Ege’yi bile tetikleyebilir

Bu fay hattı ’yi bile tetikleyebilir

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde önceki gün ve dün meydana gelen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu fay hattı Ege’yi bile tetikleyebilir
Giriş Tarihi: 16.6.2020

Sözbilir, Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğudaki iki kolunun birlikte deprem üretmeye başladığını ve 40 kilometre uzunluğa varan fayın 6,9 büyüklüğe kadar deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

7 VE ÜZERİ DEPREM
Prof. Sözbilir, "Türkiye'nin en büyük iki fay hattı Kuzey ve Doğu fay hattının kapışması ile karşı karşıyayız. Bu bölgede deprem yaşanmadı; bunlar öncüler, çünkü bu iki büyük dev fay, 7 ve üzerinde deprem yaratır. Türkiye'nin en büyük fay hattı, tüm Türkiye'nin deprem fayını tetikleyebilir. Karlıova, Yedisu ile Elmalı ve Kargapazarı fayları İzmir ve Ege'de deprem faylarını tetikler mi, evet tetikleyebilir" dedi.

FATİH ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bu fay hattı Ege’yi bile tetikleyebilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA