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Haberler Gündem Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

'ın kuzeyinde 2 terörist

'ın kuzeyi bölgesinde tespit edilen 2 'lı terörist, hava harekatıyla . o anları 'dan paylaştı.

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

16.06.2020, 13:03 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020,13:34

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği ani hava harekatı neticesinde başarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

AA

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