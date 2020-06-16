Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği ani hava harekatı neticesinde başarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi pic.twitter.com/GI9mVYheoG— Yeni Asır Gazetesi (@yeniasircomtr) June 16, 2020
AA
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