  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Karantina günlerini sporla unuttular

Karantina günlerini sporla unuttular

Karantina günlerini sporla unuttular
Giriş Tarihi: 16.6.2020

Aydın'da korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık üç ay boyunca sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar, Kızılay'ın kuruluş yıldönümü etkinliklerinde spor yaparak sağlıklı yaşama dikkat çekti. Etkinlikte kuruluş yıldönümü dolayısıyla toplam 152 adet defne, mersin ve dut fidanı vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

MEHMET KAVAS

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karantina günlerini sporla unuttular haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA