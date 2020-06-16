Karantina günlerini sporla unuttular

Aydın'da korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık üç ay boyunca sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar, Kızılay'ın kuruluş yıldönümü etkinliklerinde spor yaparak sağlıklı yaşama dikkat çekti. Etkinlikte kuruluş yıldönümü dolayısıyla toplam 152 adet defne, mersin ve dut fidanı vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

MEHMET KAVAS