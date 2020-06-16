Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çeşitli incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar, Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) bağlı birimleri denetledi.

Akar'a; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere eşlik etti.

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi ilk olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın İlaç Fabrikası'nı ziyaret etti. Akar, koronavirüse karşı geliştirilerek belli bir aşamaya gelen ilaç üretim çalışmalarına ilişkin brifing aldı.

MASKE ÜRETİM FABRİKASI'NI GEZDİ

Bakan Akar, daha sonra Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) Maske Üretim Fabrikası'na geçti. MKEK tarafından geliştirilen maske üretim cihazını yerinde inceleyen Akar ve komutanlar, aralıksız şekilde süren maske üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

SAHRA SOLUNUM CİHAZINI YAKINDAN İNCELEDİ

Gazi Fişek Fabrikası'na da geçen Bakan Akar ve komutanlar, Sahra solunum cihazı ile yerli ve milli imkanlarla üretilen silahları da yakından inceledi. Bakan Akar ve komutanlar, başarılı çalışmalarından dolayı MKEK personelini tebrik etti.





