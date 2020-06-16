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Şehit korucu toprağa verildi

Şehit korucu toprağa verildi
Giriş Tarihi: 16.6.2020

Bingöl'de önceki gün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde görev yaptığı sırada gözetleme kulesinin yıkılmasıyla göçük altında kalarak şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

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