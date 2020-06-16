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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000’in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz." dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

16.06.2020, 20:16 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020,20:22

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, "Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz." dedi.

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