Bakan Akar, Gazi Fişek Fabrikası’nı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığa bağlı birimlerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. İlk olarak İlaç Fabrikası'nı ziyaret eden Akar, Kovid-19'a karşı geliştirilen ilaç üretim çalışmalarına ilişkin brifing aldı. Daha sonra Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun Maske Üretim Fabrikası'na geçen Akar ve TSK'nın Komuta Kademesi. MKEK'nin geliştirdiği maske üretim cihazını yerinde inceledi. Buradan da Gazi Fişek Fabrikası'na geçen Akar ve komutanlar, Sahra Solunum Cihazı ile yerli ve milli imkanlarla üretilen silahları da inceledi.