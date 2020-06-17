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duyurdu: sınavına girecek adaylar maskesini çıkarabilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavına girecek öğrencilerin sınav esnasında maskelerini çıkarabileceğini açıkladı. haberi Twitter üzerinden duyurdu.

Bakan Selçuk duyurdu: LGS sınavına girecek adaylar maskesini çıkarabilecek

17.06.2020, 14:38 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020,14:41

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilerin sınav esnasında maskelerini çıkarabileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her öğrenci için okullara maske gönderildi. Bu konuda çok dikkatli ve kararlıyız. Maskedeki esnekliğimiz, Bilim Kurulu'nun önerdiği şekilde 'sınav esnasında sosyal mesafenin korunması ve sınav bitiminde tekrar takılması şartıyla çıkarılabileceği' yönündedir" ifadelerini kullandı.

DHA

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