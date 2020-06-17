Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilerin sınav esnasında maskelerini çıkarabileceğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her öğrenci için okullara maske gönderildi. Bu konuda çok dikkatli ve kararlıyız. Maskedeki esnekliğimiz, Bilim Kurulu'nun önerdiği şekilde 'sınav esnasında sosyal mesafenin korunması ve sınav bitiminde tekrar takılması şartıyla çıkarılabileceği' yönündedir" ifadelerini kullandı.
Her öğrenci için okullara maske gönderildi.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 17, 2020
Bu konuda çok dikkatli ve kararlıyız.
Maskedeki esnekliğimiz, Bilim Kurulu'nun önerdiği şekilde "Sınav esnasında sosyal mesafenin korunması ve sınav bitiminde tekrar takılması şartıyla çıkarılabileceği" yönündedir.
DHA
Bakan Selçuk duyurdu: LGS sınavına girecek adaylar maskesini çıkarabilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.