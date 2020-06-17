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Başkan Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı Kenyatta ile görüştü

Başkan Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı Kenyatta ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Başkan Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı Kenyatta ile görüştü

17.06.2020, 18:12 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020,18:12

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

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