Başkan Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı Kenyatta ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.
Başkan Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı Kenyatta ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.
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