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Başkan Erdoğan, Başkanı Şentop'la görüştü

Başkan Erdoğan, Büyük Millet Meclisi Başkanı () 'u kabul etti.

Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'la görüştü

17.06.2020, 21:58

İletişim Başkanlığı, Erdoğan ve Şentop görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

35 DAKİKA SÜRDÜ

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulün, 35 dakika sürdüğü ifade edildi.

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