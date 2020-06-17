Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'la görüştü

İletişim Başkanlığı, Erdoğan ve Şentop görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.
35 DAKİKA SÜRDÜ
Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulün, 35 dakika sürdüğü ifade edildi.
Başkan Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop'u kabul etti.
İletişim Başkanlığı, Erdoğan ve Şentop görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.
35 DAKİKA SÜRDÜ
Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulün, 35 dakika sürdüğü ifade edildi.
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