Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Libya'nın başkenti Trablus'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.





Türkiye heyeti, Trablus'ta Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da.

ERDOĞAN İLE SARRAC GEÇEN HAFTA BİR ARAYA GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Beştepe'de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabul etmişti. İki lider, Türkiye ile Libya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde mutabık kalmıştı.





"TÜRK ŞİRKETLERİNİ LİBYA'DA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Libya'nın, sahip olduğu doğal kaynaklar, insan kaynakları ve birçok zenginlikle Türkiye ile yapıcı iş birliği kurma olanaklarına sahip olduğunu vurgulayan Serrac, "Ülkenizin ekonomik, siyasi ve bölgesel ağırlığıyla birlikte hep beraber sizlerle omuz omuza Libya'nın yeniden imarı sürecinde de Türkiye'yi ve Türk şirketlerini tekrar Libya'da görmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.