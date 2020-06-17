Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik olarak başlatılan operasyona ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya sayfasından paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yayınladığı Mehmetçik'e destek videosunu, "Aklımızda Mehmetçik, gönlümüzde Türkiye..." notuyla paylaştı.
Aklımızda Mehmetçik, gönlümüzde Türkiye...#PençeKaplan 🇹🇷 pic.twitter.com/VlnUBuh5DH— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 17, 2020
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Mehmetçik'e destek mesajı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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