Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Mehmetçik'e destek mesajı!

Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik olarak başlatılan operasyona ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya sayfasından paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yayınladığı Mehmetçik'e destek videosunu, "Aklımızda Mehmetçik, gönlümüzde Türkiye..." notuyla paylaştı.