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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Mehmetçik'e destek mesajı!

'tan Mehmetçik'e destek mesajı!

, Mehmetçik'e destek mesajı yayınladı. Bakan Albayrak, hesabından yayınladığı Mehmetçik'e destek videosunu, ", gönlümüzde Türkiye..." notuyla paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Mehmetçik'e destek mesajı!

17.06.2020, 11:06 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020,11:25

Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik olarak başlatılan operasyona ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya sayfasından paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yayınladığı Mehmetçik'e destek videosunu, "Aklımızda Mehmetçik, gönlümüzde Türkiye..." notuyla paylaştı.

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