Kara listeye 4 çizik daha

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Giriş Tarihi: 17.6.2020

Güvenlik güçlerinin son yaptıkları operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin turuncu, 2'sinin de gri listede arandığı tespit edildi. İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt ve Faraşin Bölgesi'nde etkisiz hale getirilen toplam 7 teröristten 4'ünün kimliği belli oldu.

TURUNCU LİSTEDE
Siirt-Eruh-Ciraf mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca hafta sonu gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden 1'inin 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan Jiyan kod adlı Esma Afşar olduğu belirlenirken, diğer 2 teröristin 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer aldığı belirlendi. Siirt'te gerçekleştirilen operasyonda, gri listede yer alan sözde yönetici Mahir Nemrut kod adlı Ferit Danışman ve bombalı saldırıların sorumlusu Azad kod adlı İsmail Duman etkisiz hale getirildi. Ayrıca Hakkari'de JÖH birliklerinin katıldığı hava destekli operasyonda, Faraşin Bölgesi'nde 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden birinin 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu listede yer alan sözde grup sorumlusu Brüsk kod adlı Basri Cin olduğu anlaşıldı.

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