Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşuyor

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Koronavirüs Bilim Kurulu, bu akşam saat 17.00'de video konferans yöntemiyle bir kez daha toplandı. Kritik toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapıyor.

Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

8 Haziran 2020 itibarıyla salgın 6 ayını geride bıraktı. Ülkelerin birbirine kıyasla durumu bildiğiniz gibi toplam nüfus içinde her 1 milyon kişiden kaçına pozitif tanı konuyla belirlenmektedir.

ABD 6 bin 673 vaka, İspanya 6 233, İngiltere 4 bin 393, İtalya 2 bin 928, Fransa 2 bin 416, Almanya 2 bin 249 vaka bildirmiştir.

Ülkemiz 1 milyon kişi başına 2 bin 151 vaka ile 51. sırada yer almaktadır.

Avrupa ülkeleri ön sıradadır. Belçika 813 vefatla listenin başında yer almaktadır. İngiltere'de her 1 milyon kişi başına 618, İspanya 850, İtalya 569, Almanya'da 106 vefat olmuştur.

Türkiye'de son 24 saatte 1429 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 182 bin 727, can kaybı 4 bin 861 oldu.

DÜNYA HENÜZ BİR ZAFER ELDE EDEMEDİ

ABD'de bu sayı 360'tır. Türkiye 1 milyon kişi başına 57 vefat ile 47. sayıda yer almıştır.



Fransa ölüm oranı bakımından yüzde 18,7 ile başlardadır. İngiltere'de yüzde 14.06, Meksika'da yüzde 11.7, İspanya'da yüzde 11.12, Almanya'da yüzde 4.73'tür. Ülkemiz yüzde 2.67 ölüm oranıyla 81. sırada yer almaktadır.

Dünya insanı henüz gönülleri müsterih edebilecek bir zafer elde edemedi. Dünya en yüksek günlük vaka sayısını 7 Haziran'da gördü. Henüz doğrudan etkili bir ilaç bulunamadı, aşı geliştirilemedi.

Her mesajımda sizleri durumdan bilgilendirmeye, risklere karşı uyarmaya çalışıorum. Haziran ayı ile birlikte başlattığımız normalleşmenin eski hayat tarzına dönüş olmadığını ısrarla vurguladım. Toplum hayatının vazgeçilmez gereklerinin farkındayız. Üretim devam etmek zorunda, eğitim, ulaşım, ticaret, turizm ve bütün hizmet sektörlerinin canlı olması toplumun geleceği için vazgeçilmez unsurlar.

VAKA SAYILARINDA SÜRPRİZ YOK

Gencimiz, yaşlımız maskeye, mesafeye, temizliğe dikkat ederek bu toplumsal harekete güç kattı ve sonuç aldık. Sağlık personelimizin fedakarca çalışması ve güçlü sağlık altyapımız bize bir başarı hikayesi yazdırdı. Kara göründü ama deniz hala dalgalı. Vaka sayısında sürpriz yok beklenen sınırdayız.

Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il yüzde 12,4 ile Gümüşhane, en düşük olduğu il ise yüzde 0,33 ile Kilis'tir.

İSTANBUL, ANKARA VE BURSA İÇİN MASKE ZORUNLULUĞU ÖNERİSİ



Maske kullanımı ile ilgili şuan 45 ilde görüldüğü için karar alındı. Benzer şekilde ilave olabilecek illerimizin de olabilir. Bilim Kurulumuzun 3 il önerisi oldu. Bunlar İstanbul, Ankara ve Bursa'dır. Tedbir amaçlı maske önleminin alınması olmuştur. Şu dönemde uygulamada maske zorunluluğu olmasına rağmen bunun sağlanmadığını görüyoruz. Bu noktada sağlanmayan illerimizde veya ortamlarda vaka sayılarının arttığını çok net görüyoruz.



Önümüzdeki dönemde genel anlamda sokağa çıkma kısıtlığı gibi bir durumu düşünmüyoruz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?



Önümüzdeki dönemde genel anlamda sokağa çıkma kısıtlığı gibi bir durumu düşünmüyoruz.