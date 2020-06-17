Lider eşlerine işbirliği mektubu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünya liderlerinin eşlerine mektup göndererek Kovid- 19 ile gelen farkındalığın kalıcı olması adına, doğal tarım uygulamalarının yaygınlaştırıldığı, tabii kaynakların adaletli kullanımının sağlandığı, insan sağlığına bütüncül yaklaşıldığı yeni bir başlangıç için birlikte yapabilecekleri konusunda düşünmeye davet etti. Emine Erdoğan, küresel salgınla mücadele eden dünya liderlerinin eşlerine 28 Nisan'da birer mektup gönderdi. Mektubunda Türkiye'de sürecin erken dönemde alınan tedbirler ve güçlü sağlık sistemi altyapısıyla daha az zayiatla geçirildiğini vurgulayan Erdoğan, ülkelere tıbbi malzeme yardımı yapıldığını belirtti.

KUMDAN KALEDEN FARKSIZ

Emine Erdoğan, "İnsan eliyle inşa edilmiş tüm sistemler, ne kadar kuvvetli görünürse görünsün kumdan kalelerden farksızdır. 21. yüzyılda ne yazık ki gözle dahi göremediğimiz bir virüs karşısında, gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak bütün devletler çaresiz" değerlendirmesini yaptı. Kısa süre öncesine kadar, "tüketim odaklı hayatların çevreye verdiği zarar ve iklim krizinde tehlike çanlarının çalındığı"nın tartışıldığını anımsatan Emine Erdoğan, şöyle devam etti: "Her yıl milyonlarca insanın ölümüne sebep olan kronik hastalıkların, kimyasallarla kuşatılmış yaşam tarzlarımızın sonucu olduğundan şikayet ediyorduk. Şimdi bir kere daha anlıyoruz ki Kovid-19 gibi bir virüse karşı tek fiziksel kalkan bağışıklık sistemimiz. Sağlıklı beslenen, kimyasaldan uzak kalan, ruh ve beden arasında dengeli bir yaşam tesis edenler, bu doğal koruma sisteminin nimetinden faydalanabiliyorlar."





ORTAK SORUMLULUK VURGUSU

Emine Erdoğan mektubunda, Kovid- 19'da uygulanan kısıtlamalarla tabiatın son iki ayda şaşırtıcı bir hızla kendine gelmeye başladığına işaret ederek, İstanbul Boğazı'nda yunusların daha sık görülmeye başlandığını anlattı. Dünyanın geleceği için ortak sorumluluk vurgusu yapan Erdoğan, "Görüyoruz ki böyle bir salgın durumunda, güçlü dayanışmanın getirdiği güven, aslında tüm ulusların faydasını artırıyor" ifadesini kullandı. Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardından nice ümitler vardır. Karanlığın ardından nice güneşler vardır" sözlerine de yer veren Erdoğan, "Bu karanlık günlerin sonunda, güneşin yeniden doğacağına olan inancım tamdır. El ele verirsek bu krizi bir öze dönüş yolculuğu olarak tamamlayabilir ve sürdürülebilir bir geleceğe adım atabiliriz" ifadelerini kullandı.



ÇAĞRIYA KAYITSIZ KALMADILAR

Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın eşi Ziroat Mirziyoyeva, Malta Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının eşi Miriam Vella, Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının eşi Cilia Flores de Maduro, Singapur Cumhuriyeti Başbakanının eşi Ho Ching, Belçika Kraliçesi Mathilde, Norveç Kraliçesi Sonja, Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanının eşi Linda Rama, İspanya Başbakanının eşi Begona Gomez Fernandez'in de aralarında bulunduğu birçok lider eşinden mektuba yanıt geldi. Lider eşleri gönderdikleri mektuplarda, Türkiye'nin bu süreçte yaptığı yardımlara vurgu yaparak teşekkür ettiler.