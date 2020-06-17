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Haberler Gündem Son dakika: Hakim-savcı kararnamesi tamamlandı! 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti

Son dakika: tamamlandı! 4 bin 626 ve savcının yeri değişti

Son Dakika Haberleri.. Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, adli ve idari yargı ana kararname çalışmalarını tamamladı. 18 ilin başsavcısı, 4 bin 626 ve savcının yeri değişti.

Son dakika: Hakim-savcı kararnamesi tamamlandı! 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti

17.06.2020, 18:46 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020,19:11

HSK Kararnamesi ile adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 ilin başsavcısının görev yeri değişti.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2020 Ana Kararnamesiyle adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değişti.

HSK Birinci Dairesi, adli ve idari yargıda 2020 Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladı. Kararnameyle adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değiştirildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesi ile yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcılara başarılar diliyor, kararnamenin yargı camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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