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Alev savaşçıları göreve başladı

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir 'nda düzenlediği basın toplantısında yeni uçakları ve helikopterlerini tanıttı.

Alev savaşçıları göreve başladı
Giriş Tarihi: 18.6.2020

Tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada orman yangınlarında en önemli konunun insan unsuru olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Yangınların, yüzde 88'i insan hatası nedeniyle çıkıyor. Toplumsal bir bilinçle, orman yangınlarıyla mücadele etmemiz gerekiyor. İnsan kaynağının yanında da makinanız ve teçhizatınızın son teknoloji olması gerekiyor. Bu uçaklar bir defada 10 ton su atabiliyor. Uçakları kullanıyor olmamız son derece önemli. Uçakların yanında da bu sene ilk defa, bir İHA kullandık. Orman yangınlarına ne kadar hızlı müdahale edilirse, o kadar iyi" dedi.

Bakan Pakdemirli, tanıtımın ardından Rus amfibi yangın söndürme uçağı "Be-200 ES"in kokpitine geçerek Tahtalı Barajı'ndan su alımı yaparak tatbikat kapsamında çıkarılan yangına müdahale etti.

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