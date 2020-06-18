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Haberler Gündem Emine Erdoğan’dan çölleşme mesajı

Emine Erdoğan’dan çölleşme mesajı

Emine Erdoğan’dan çölleşme mesajı
Giriş Tarihi: 18.6.2020

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Çölleşmeye dur de" etiketiyle yaptığı paylaşımda "Toprak, yaşamdır, aştır, vatandır. Geleceğimizdir. Çocuklarımız, kaynakları tükenmiş bir dünyayı değil, masmavi gökyüzünü, bereketli toprakları ve yemyeşil ormanları hak ediyor. Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nde bu gerçeği bir daha hatırlamalıyız" ifadelerini kullandı.

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