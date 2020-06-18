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Hakim-Savcı kararnamesi ile yargıda görev değişimi

Hakim-Savcı kararnamesi ile yargıda görev değişimi
Giriş Tarihi: 18.6.2020

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Birinci Dairesi 2020 Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladı. Kararnameyle adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değiştirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'nin görev yeri ise değişmedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesi ile yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcılara başarılar diliyor, kararnamenin yargı camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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