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Haberler Gündem Hamile kadının aracına saldıran kardeşlere hapis

aracına saldıran kardeşlere hapis

’te içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle yargılanan kardeşlere "hürriyeti tahdit" suçundan 4’er yıl 2’şer ay hapis cezası verildi.

Hamile kadının aracına saldıran kardeşlere hapis

18.06.2020, 16:49

Pendik D-100 Karayolu'nda içinde hamile kadının bulunduğu araca yol verme meselesi yüzünden saldıran ve görüntüleri sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili mahkeme kararını verdi.

Sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel'e "hürriyeti tahdit" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verildi.

Kardeşler hakkında "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan verilen 10 ay hapis cezası ise ertelendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Temmuz'da Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca, Pendik D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden önlerini kesen iki kişinin zarar vermesine ilişkin çıkan haberler ve şikayet üzerine harekete geçmişti.

Başsavcılık, Seydioğlu Baklava AŞ sahipleri şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında "mala zarar vermek" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Pendik D-100 Karayolu'nda içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin tutuklanmalarına karar verilen Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında, yirmişer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

İHA

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