Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "BM 75'inci Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanımız Volkan Bozkır'ı tebrik ediyorum. Hepimizi gururlandıran yeni görevi ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olsun" dedi.
BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanımız @volkan_bozkir'ı tebrik ediyorum. Hepimizi gururlandıran yeni görevi ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olsun. pic.twitter.com/uDCz19drS3— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 18, 2020
Volkan Bozkır BM 75. Genel Kurul Başkanı seçildi
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Bozkır'a tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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