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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Bozkır'a tebrik

Albayrak'tan Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Bozkır'a tebrik

, Birleşmiş Milletler () 75'inci Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen TBMM Başkanı 'ı tebrik etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Bozkır'a tebrik

18.06.2020, 14:08

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "BM 75'inci Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanımız Volkan Bozkır'ı tebrik ediyorum. Hepimizi gururlandıran yeni görevi ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olsun" dedi.

Volkan Bozkır BM 75. Genel Kurul Başkanı seçildi

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