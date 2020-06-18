Johnson’un aracı PKK’lı yüzünden kaza yaptı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamento çıkışında gösteri yapan 10 PKK sempatizanından birinin yola atlamasının ardından aracını durdurmak isterken kaza geçirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik kazasına neden olan terör örgütü PKK sempatizanı gözaltına alındı. İngiliz makamları olay sırasında Johnson'ın araçta olduğunu doğruladı. PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde yer alıyor. İngiltere'de terör listesindeki bir örgüte üyelik, 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.