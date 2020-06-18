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Kırmızı bültenle aranan terörist 'de yakalandı

, kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D'nin İzmir'de yakalandığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Kırmızı bültenle aranan terörist İzmir'de yakalandı

18.06.2020, 08:45 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020,08:48

İzmir Emniyet Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi üzerinden, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün Bornova ilçesinde operasyon düzenlediğini duyurdu.

Operasyonda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin para kasası olduğu belirtilen M.S.D'nin saklandığı hücre evinde yakalandığı belirtildi.

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