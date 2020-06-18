Son olarak 27 Mayıs'ta Yassıada Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

SOSYAL MESAFELİ

Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşmede sosyal mesafe kuralı gözetildi. Görüntü verirken tokalaşmayan iki liderin görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürdü. Erdoğan, Kuzey Irak'ta terör hedeflerine karşı başlatılan Pençe- Kartal Harekatı'nda gelinen son durumla ilgili Bahçeli'ye bilgi verdi. Libya'daki gelişmelerin de ele alındığı görüşmenin siyasi gündemi de yoğun oldu. Görüşmede, Ayasofya'nın statüsü, Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu'nda yapılacak değişiklikler, barolarla ilgili düzenleme de değerlendirildi. İki lider, yaklaşan Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili de görüş alışverişinde bulundu.



YOĞUN MESAİ

BAŞKAN Erdoğan, dün Bahçeli ile görüşmesinin ardından peş peşe kritik kabuller gerçekleştirdi. Erdoğan, Bahçeli'nin ardından 14 milyon çalışanı ilgilendiren tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili kritik bir görüşme yaptı. Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki heyeti kabulünün ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u da kabul etti.



NECMETTİN ÖĞRETMEN UNUTULMADI

Erdoğan, Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ı şehadetinin 3. yıl dönümünde unutmadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak" ifadelerini kullandı.

HASAN AY

Son dakika: Başkan Erdoğan ve Bahçeli görüşme sona erdi