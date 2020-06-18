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Haberler Gündem LGS ve YKS ne zaman? LGS ve YKS hangi gün? LGS ve YKS günü sokağa çıkma yasağı var mı? LGS'de hangi önlemler alındı?

ve ne zaman? LGS ve YKS hangi gün? LGS ve YKS günü sokağa çıkma yasağı var mı? LGS'de hangi önlemler alındı?

Binlerce öğrencinin beklediği ve sınavlarına çok az bir süre kaldı. Lise ve üniversiteye geçiş sınavlarında, binlerce öğrenci hayalleri için ter dökecek. Sınavlara az bir süre kala da detaylar belli olmaya başladı. LGS ve ? LGS ve YKS hangi gün? LGS ve YKS günü sokağa çıkma yasağı var mı? LGS'de hangi önlemler alındı?

LGS ve YKS ne zaman? LGS ve YKS hangi gün? LGS ve YKS günü sokağa çıkma yasağı var mı? LGS'de hangi önlemler alındı?

18.06.2020, 13:27 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020,13:38

Binlerce öğrencinin ve velilerin beklediği LGS ve YKS sınavına çok az kaldı. Bu sene koronavirüs salgınının gölgesinde yapılacak olan sınavlar, her türlü önlem eşliğinde gerçekleştirilecek. Binlerce öğrenci sınav günü sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyordu. Bu konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından bir açıklama yaptı. LGS ve YKS ne zaman? LGS ve YKS hangi gün? LGS ve YKS günü sokağa çıkma yasağı var mı? LGS'de hangi önlemler alındı?

YKS NE ZAMAN?

YKS 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak.

YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15

YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15

YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45

LGS NE ZAMAN?

2020 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) daha erken bir tarihe alınarak 20 Haziran'da yapılacak. İlkokul eğitimlerini tamamlamış olan öğrenciler, dört yıl sürecek lise öğrenimi için sınava girecek.

LGS için hangi önlemler alındı? Tedavi gören öğrenciler sınava hastanede girebilecek mi? Salgın devam ederse hangi önlemler hayata geçirilecek?

YKS ve LGS GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

LGS ve YKS sınavları sırasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler" dedi.

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LGS ve YKS ne zaman? LGS ve YKS hangi gün? LGS ve YKS günü sokağa çıkma yasağı var mı? LGS'de hangi önlemler alındı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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