Meltem şişli hakaretten hakim karşısında

İSMEK'İN eski yöneticisi başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddia edilen Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli dün hakim karşısına çıktı. "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasına 18 şikayetçi kadın, tutuksuz sanık Meltem Şişli ve taraf avukatları katıldı. Şişli, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatını talep ederken mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.