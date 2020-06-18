Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 500'den fazla hedef imha edildi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nun ilk 36 saatinde terör örgütüne ait 500'den fazla hedef, top, Fırtına obüsü, ÇNRA, SİHA ve F-16 atışlarıyla imha edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezinde takip ettiği operasyon sırasında birlik komutanlarıyla videokonferans yöntemiyle görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, birlik komutanlarına hitabında, "Pençe-Kaplan Operasyonu gayet güzel şekilde gidiyor. Aynı ciddiyet ve kararlılıkla devam edip inşallah başarılı bir şekilde bu operasyonu da sonlandıracağız" diye konuştu.

TSK'MIZIN TARİHİNE YENİ BİR ALTIN SAYFA EKLEYECEKSİNİZ

Operasyon bölgesindeki personelin güvenliğinin sağlanmasının önemine de vurgu yapan Akar, şunları söyledi:

"Bizim gözümüz, kulağımız sizde. Oradaki tozu da toprağı da rüzgarı da soğuğu da buradan hissetmeye çalışıyoruz. Vazifenin ifası için gereken ne varsa onun yapılması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bugünlere kolay gelinmedi. Geçmişe, 2015 yılına doğru bakın, teröristlerin 'girilemez', 'ulaşılamaz' dedikleri nerelere girildi, nerelere çıkıldı, neredeki inler, barınaklar, sığınaklar teröristlerin başlarına yıkıldı. Aynı tertip ve düzende ilerlemek suretiyle inşallah Pençe-Kaplan Operasyonu'nu da başarıyla kapatıp, komandonun tarihine, Kara Kuvvetlerimizin tarihine, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tarihine yeni bir altın sayfa ekleyeceksiniz. Bugünlere gelinmesinde büyük emekleri olan, kanlarıyla canlarıyla bu başarının gerçekleşmesine katkı sağlayan şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımızı ve minnetlerimi sunuyorum."

EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELE SÜRECEK

Birlik komutanları da "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin süreceğini bu kapsamda verilecek her görevi yerine getirmeye hazır olduklarını" dile getirdiler.

AA