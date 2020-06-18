Türkiye içindeki terörist sayısı 438

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'deki son terörist rakamı 438'dir. İnşallah çok yakın bir zamanda daha da düşecek ve ondan sonra topyekun hepsinin kaçtığını göreceğiz" dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nda yeni nesil kriminal inceleme aracı 'Kıraç'ın tanıtım törenine katılan Soylu, yeni nesil kriminal inceleme aracı Kıraç hakkında yetkililerden bilgi aldı. Soylu, "20'si zırhlı 40'ı zırhsız bu araçlar hem suç ve suçluyla mücadelede hem de deprem bölgelerinde önemli ölçüde kimliklerin ve olayların aydınlatılmasında çok ciddi katkı sağlayacaktır. Laboratuvar sahada olacak ve anında çözüm sunacaktır" dedi.