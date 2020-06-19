178 oyla BM 75. Genel Kurul Başkanı seçilen Volkan Bozkır, A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı.

TÜRKİYE'NİN KAZANMAMASINI KİMLER İSTEDİ?

Türkiye'nin ilk olarak 2014 yılında seçim için başvuru yaptığını belirten Volkan Bozkır, "Cumhurbaşkanımız benim adımı verdi. Batı grubunda olduğumuz için onaylarını almamız gerekiyordu. 5 gruptan biri olan Batı grubunun tek adayı olarak çıktım. Kovid-19 nedeniyle toplanılamadı ve bir sessizlik süreci olmuştu. Bizim için sessizliği kıran Yunanistan, Ermenistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Bu 3 ülkenin yanında başka ülkelerde Türkiye'nin kazanmaması için bütün dünyada faaliyet yürüttü. Suriye, Mısır, BAE ve İsraİl de vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizim için çok mücadele etti. 193 daimi üyenin hepsiyle video konferans görüşmesi yaptım. Ve alınan bu 178 oy Türkiye için çok önemli. Bu oy Türkiye Cumhuriyeti'nin aldığı en yüksek oy." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'YE MUAZZAM BİR GÜVEN VAR"

Bir güvenlik konseyinde en fazla 151 oy almıştık. Bu 178 oy Türkiye'ye muazzam bir güven olduğunu gösteriyor. Şuana kadar ki son 7-8 ülkenin başkanlarına baktığımızda hep bölgesel ülkeler. Ekvador, Slovakya, Nijerya, Danirmarka. Oysa Türkiye küresel bir aktör. Biz hem Batı hem de Asya Pasifik'in üyesiyiz. Türkiye öyle bir ülke ki; Avustralya'da yangın olsa oradayız, Nijerya'da bir şey olsa oradayız. Herkes kendi dertlerinde düşmüşken, bizim uçaklarımız altın değerindeki tıbbi malzemeleri yardıma muhtaç ülkelere yetiştirdi. Türkiye'ye yapılan alehte propagandalara rağmen bu yarışı kazandı.

"BM BAŞARI TABLOSU ÇİZEMEDİ"

5 ülkeye veto hakkı verilmesi savaşın galiplerine tanınan bir avantajdır. IMF'nin kurulması ve Dünya Bankası'nın kurulması bütün dünya o sistemle bu güne kadar geldi. Ama tabi o günün şartlarıyla bu günün şartları bir değil. BM'de de tıkanıklıklar göremiyoruz. Kara alamıyor. Nasıl bir sporcu, bir siyasetçi başarılı olduğu sürece devam edebiliyorsa, organlar bakımından da böyle. BM son zamanlarda başarı tablosu çizemedi. Burada 1 yıllık bir dönemde realist olmamız gerekiyor. Genel Kurul çok önemli bir yer. BM ülkelerin sesini duyuracağı bir yer olmalı.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA BÜYÜK BİR TEVECCÜH VAR"

178 oy Türkiye'ye yönelme olduğunu çok net gösteriyor. 'Türkiye yalnızdır, Türkiye sevilmiyor' diyenlerin konuşacak hiçbir şeyi kalmadı. Bu yıllarca bizimle yaşacak bir tablodur. Sayın Cumhurbaşkanımıza muazzam bir teveccüh var. Örneğin Slovakya Cumhurbaşkanı beni arabaya kadar uğurladı. Dedi ki; "Sizin Cumhurbaşkanınız Sayın Erdoğan benim dostumdur." Ve beni arabaya kadar uğurladı.

Volkan Bozkır BM 75. Genel Kurul Başkanı seçildi