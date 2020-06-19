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Çiftçilere destek ödemesi bugün başlıyor

ve , "1 milyar 469 milyon 303 bin lira destek ödemesi hesaplara yatırılıyor" açıklamasını yaptı.Açıklamada yer alan takvime göre, T.C. kimlik numarasının son hanesi 0-2 olanlara 19 Haziran'da, 4-6 olanlara 26 Haziran'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da saat 18.00'den sonra ödemeleri yapılacak.

Çiftçilere destek ödemesi bugün başlıyor

19.06.2020, 11:19 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020,11:44

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bazı tarımsal destekleme ödemelerinin hesaplara yatırılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 50 bin 629 üreticiye 1 milyar 434 milyon lira ödeneceğini aktaran Pakdemirli, tarımsal sulama elektrik desteği kapsamında ise 35 milyon 303 bin lirayı üreticilerin hesaplarına yatıracaklarını anlattı.

Pakdemirli, toplamda ödenecek 1 milyar 469 milyon 303 bin liranın, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre üreticilerin hesabına aktarılacağını belirterek, "Böylece 1 Ocak'tan itibaren ödenen toplam destekleme tutarı 15,2 milyar liraya ulaşarak, 22 milyar liralık tarımsal destekleme bütçesinin yüzde 69,5'lik kısmı ödenmiş olacak" dedi.

Açıklamada yer alan takvime göre, T.C. kimlik numarasının son hanesi 0-2 olanlara 19 Haziran'da, 4-6 olanlara 26 Haziran'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da saat 18.00'den sonra ödemeleri yapılacak.

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