Haberler Gündem Emniyet teşkilatında 4 bin 29 personel üst rütbeye terfi ettirildi

Emniyet teşkilatında 4 bin 29 personel üst rütbeye terfi ettirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada amir sınıfı personele ilişkin kararının alındığı belirtildi. Yapılan açıklamada, 4 bin 29 personelin bir üst rütbeye terfi ettirildiği ifade edildi.

19.06.2020, 08:56