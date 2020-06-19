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sınava girecek öğrencilere başarı diledi

, sınava girecek öğrenciler için Twitter hesabından başarı diledi. Bakan Berat Albayrak, "Pandemi sürecinde evde kalıp ders çalışarak büyük bir zorluğun üstesinden geldiniz. Şimdi aynı başarıyı sınavda da gösterme vakti! Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum." paylaşımında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sınava girecek öğrencilere başarı diledi

19.06.2020, 21:37

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından sınava girecek öğrenciler için paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Pandemi sürecinde evde kalıp ders çalışarak büyük bir zorluğun üstesinden geldiniz. Şimdi aynı başarıyı sınavda da gösterme vakti! Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Sizde bu azim varken başaramayacağınız sınav, atlatamayacağınız pandemi yok!" ifadelerine yer verdi.

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