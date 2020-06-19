Hücredeki komutandan Türkiye itirafı

2014 yılından bu yana Hafter saflarında bulunan ve darbeci generale bağlı hava kuvvetlerini komuta eden Ali Yusuf Muhammed, tutulduğu hücrede konuştu. Libya ordusunun başlattığı Barış Fırtınası operasyonunun kendileri için ağır bir darbe olduğunu itiraf eden darbeci komutan Muhammed, "Ülkenin doğusu ve güneyi halen Hafter'in elinde. Ancak Terhune'yi ve Trablus Havaalanı'nı kaybetmeyi beklemiyorduk. Bize 'başkent Trablus'u alın' talimatı verildi ama alamadık. Türkiye ile Trablus hükümeti arasındaki anlaşmayla moralimiz daha da bozuldu" diye konuştu.