İzmir’in yeni valisi görevine başladı

İzmir Valiliği'ne atanan Yavuz Selim Köşger, yeni görevine resmen başladı. Köşger, "Ege'nin incisi, Türkiye'nin batıya açılan kapısı İzmir'e çok güzel hizmetler yapmak istiyoruz" dedi. Öte yandan 41 ilin valisinin değiştiği Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valiliğine atanan İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise, İzmir'deki konutundan kent protokolü tarafından yolcu edildi.

ERCAN AKGÜN