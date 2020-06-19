  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem İzmir’in yeni valisi görevine başladı

’in yeni valisi görevine başladı

İzmir’in yeni valisi görevine başladı
Giriş Tarihi: 19.6.2020

İzmir Valiliği'ne atanan Yavuz Selim Köşger, yeni görevine resmen başladı. Köşger, "Ege'nin incisi, Türkiye'nin batıya açılan kapısı İzmir'e çok güzel hizmetler yapmak istiyoruz" dedi. Öte yandan 41 ilin valisinin değiştiği Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valiliğine atanan İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise, İzmir'deki konutundan kent protokolü tarafından yolcu edildi.

ERCAN AKGÜN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’in yeni valisi görevine başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA