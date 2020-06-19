Kürt devleti hayali başlamadan bitti

Askeri Strateji Uzmanı Emekli Jandarma Kurmay Albay Doç. Dr. Murat Koç, Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonları ile dış güçlerin desteklediği Kürt devleti kurma projesinin daha başlamadan sona erdiğini söyledi.

BÖLGEDE KALICI OLACAK

Akdeniz'deki büyük enerji aksı üzerinde yeniden kurgulanmaya çalışılan stratejik enerji oyununda Türkiye'nin oyun kurucu olarak denklemin içerisinde yer alacağını kaydeden Koç, gerek Suriye'deki gerek Akdeniz'deki gerekse bu hafta içerisinde ard arda yapılan operasyonla kararlılık net bir şekilde ifade edilmektedir. Pençe-Kaplan harekatı ile birlikte aslında Haftanin bölgesinde kalıcı bir üs inşa ederek terör unsurlarının, sınır ötesinde karşılanıp etkisiz hale getirme stratejisi uygulanmak istenmektedir. Irak, Suriye ve Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ile Libya sahasında elde edilen stratejik kazanımların, Türkiye'nin stratejisini sahaya koyabilecek askeri yeteneğe sahip olduğunu vurgulayan Koç, "Pençe- Kartal ile harekat sahasının yumuşatılması ve ardından Pençe-Kaplan harekatıyla önceden belirlenen hedeflere intikalin gerçekleştirilmesi TSK'nın askeri operasyonlardaki yüksek koordinasyon gücünü ortaya koymaktadır. Aynı zamanda bu harekat Türkiye'nin yakın çevre stratejik güvenlik mimarisinde atmış olduğu önemli adımların devamı olarak anlaşılmalıdır" dedi.

Askeri Strateji Uzmanı Emekli Jandarma Kurmay Albay Doç. Dr. Murat Koç



TSK'NIN ÖNCELİĞİ

Kürt Ulusal Birliği Partileri ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) arasında geçtiğimiz haftalarda başlayan görüşmelerden Kürt birliği konusunda anlaşma sağlandığını hatırlatan Koç, Bu doğrultuda peşmergeler ile Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinin konsolide edilme çabalarını yakın bir zamanda görmemiz mümkün. Bu noktada ikinci Kandil olarak ifade edilen Sincar'ın Pençe harekatları kapsamında terör unsurlarından arındırılması TSK'nın öncelikleri arasında yer almaktadır" diye konuştu. Pençe operasyonları ile birlikte Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Zap gibi bölgelerde kalıcı üsler inşa edildiğini kaydeden Koç, bu üsler ile terör unsurlarının sınırın sıfır noktasında olan bu bölgelerden Türkiye içerisine sızma girişimleri engellenmektedir" ifadelerini kullandı.



STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİ BAŞARI GETİRDİ

Türkiye'nin sınır içinde ve sınır ötesinde terörle mücadeledeki başarısının altında son yıllarda uygulanan 'vur-kaç' yerine, 'Gir- Vur-Kal' stratejisini yatıyor.

Güçlü siyasi liderlik, milli ordu, yerli teknoloji, etkili diplomasi sayesinde bugün Türkiye, tehdidi kaynağında kurutma doktrinini sahaya yansıtıyor. Geçmişte terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar yaptıktan sonra TSK geri çekiliyor, terör örgütü PKK kamplara tekrar giriyordu. Kandil'den çıkan teröristlerin Türkiye'ye sızdıkları kamp olarak bilinen bu açıdan da terör örgütü için stratejik öneme sahip olan Haftanin, operasyonla tamamen TSK kontrolünde olacak.



500'DEN FAZLA TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, 36 saatte 500'den fazla terör hedefinin imha edildiğini açıkladı.

FATİH ŞENDİL

Komandolar Haftanin’in kalbine indi

Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı