Libya’da mayınlı tuzakları TSK bozdu

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Darbeci Hafter ve milisleri tarafından Libyalı sivil yerleşim yerlerine atılmış ve patlamamış çok sayıda mühimmat ile masum kardeşlerimizi hedef alacak şekilde tuzaklanmış mayın/ EYP'leri imha etmeye devam ediyoruz. Bölgede bulunan EOD Timlerimiz, 12 adet mühimmatı daha tespit ederek imha etti" ifadelerini kullanıldı.

ABD İLE ORTAK ÇALIŞMA TALİMATI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında Libya konusunda olumlu bir yaklaşım olduğunu. Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldıklarını söyledi.



HAFTER'E SAVAŞ SUÇU DAVASI

LİBYA'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e, ABD'de yaşayan iki Libyalı aile tarafından savaş suçu davası açıldı. UMH birliklerinden elde edilen bilgilere göre, ABD mahkemesi, Hafter başta olmak üzere, Hafter'in Hava Kuvvetleri Komutanı Saqr Al-Jaroushi'yi, Libya'nın eski Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Arif Ali Nayed'i ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından arandığı belirtilen Mahmoud al-Werfalli'yi ifadeye çağırdı.