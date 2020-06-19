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Haberler Gündem MHP lideri Devlet Bahçeli'den "ikinci dalga" uyarısı

lideri 'den "ikinci dalga" uyarısı

Son dakika haberi... Genel Başkanı Bahçeli: Muhtemel ikinci dalganın taarruz ve tasallutuna maruz kalmamak için vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeleri zarurettir. Bu zaruret bir beka ve gelecek konusudur.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ikinci dalga uyarısı

19.06.2020, 15:57

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli koronavirüs salgınında ikinci dalga ihtimaline karşı vatandaşlara seslendi. Bahçeli açıklamasında maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı. Konunun oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Bahçeli, "Muhtemel ikinci dalganın taarruz ve tasallutuna maruz kalmamak için vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeleri zarurettir." dedi.

BAHÇELİ'DEN İKİNCİ DALGA AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Muhtemel ikinci dalganın taarruz ve tasallutuna maruz kalmamak için vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeleri zarurettir.

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