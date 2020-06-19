MHP lideri Devlet Bahçeli'den ikinci dalga uyarısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli koronavirüs salgınında ikinci dalga ihtimaline karşı vatandaşlara seslendi. Bahçeli açıklamasında maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı. Konunun oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Bahçeli, "Muhtemel ikinci dalganın taarruz ve tasallutuna maruz kalmamak için vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeleri zarurettir." dedi.

BAHÇELİ'DEN İKİNCİ DALGA AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Muhtemel ikinci dalganın taarruz ve tasallutuna maruz kalmamak için vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeleri zarurettir.