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Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 3

tarafından 'ın kuzeyindeki terör hedeflerine düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında çıkan çatışmada 3 . Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla süren harekatı takip ediyor.

Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi

19.06.2020, 14:16 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020,14:39

Son dönemde Irak'ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutlar ve halkın güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütüne yönelik TSK tarafından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor.

Pençe-Kartal Operasyonu'nun hemen ardından düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu ile komando birliklerinin Haftanin'de teröristlere ait hedefleri tek tek yerle bir ediliyor. Edinilen bilgiye göre, operasyon kapsamında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır bölgesindeki harekat merkezinde incelemeler yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla süren harekatı takip ediyor.

AA

Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi sınır hattında!

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