Sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması geldi

SAATLER AÇIKLANDI

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, LGS'nin olduğu 20 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasın-da vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacak olan YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak amacıyla; cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

FATİH ŞENDİL

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