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Sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı 'ın Liselere Geçiş Sistemi () kapsamında gerçek-leştirilecek merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın () yapılacağı günlerde gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluk olmaması için sınırlı sokağa çıkma yasağı talimatı verdiğini bildirdi.

Sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması geldi
Giriş Tarihi: 19.6.2020

SAATLER AÇIKLANDI

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, LGS'nin olduğu 20 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasın-da vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacak olan YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak amacıyla; cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

FATİH ŞENDİL

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